"Захар Беркут": в сети появился первый тизер исторического фильма

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Захар Беркут 2019: первый трейлер фильма Захар Беркут - онлайн
Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" / Facebook / @Захар Беркут

Украинский исторический экшен "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева представил свой первый видеотизер к фильму. В нем можно увидеть удивительные карпатские пейзажи и массовые бои.

Первый тизер появился на Facebook-странице фильма "Захар Беркут" 5 ноября.

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Смотрите тизер фильма "Захар Беркут" онлайн:

 

Фильм известного режиссера Ахтема Сеитаблаева был снят компанией Kinorob при поддержке Госкино, а также при участии специалистов из Голливуда. Вместе с украинским режиссером крымскотатарского происхождения над лентой работали такие голливудские художники, как Джон Винн, Джефф Райс, Раджа Коллинз и другие. Ранее западные представители кино заявляли, что будут помогать продвигать украинскую ленту на североамериканском рынке. Ахтем Сеитаблаев ранее также отмечал, что сотрудничество с американскими партнерами – это шанс рассказать миру эту героическую историю, показать далеко за пределами страны красоту Карпат, давние традиции, познакомить с культурой, бытом, украинской музыкой.

Фільм Захар Беркут
Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" / Facebook / @Захар Беркут

По сюжету экранизации одноименной исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко в фильме покажут борьбу маленькой украинской общины с монгольской ордой во главе с ханом Бурундой. Команда отважных украинских крестьян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и навсегда его вытеснить из Карпатских гор.

Фильм был снят на английском языке, но для украинского проката вся лента будет продублирована на украинский. В главных ролях снялись как актеры из Украины, так из зарубежья. Премьера ленты запланирована на 10 октября 2019 года.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино История Новости культуры
Источник: 24 канал
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