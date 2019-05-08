Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк примерила необычный образ для глянца: фото

Пока все поклонники сериала "Игра престолов" в ожидании заключительных серий саги, главные актеры получают немало заманчивых предложений. Так, "Мать драконов" Эмилия Кларк согласилась на съемку для глянца, примерив довольно пикантный образ.

Как известно, 13 мая в Украине состоится премьера 5 серии популярного сериала "Игра престолов". И пока внимание киноманов приковано к саге, голливудские актеры, сыгравшие главные роли в сериале, не прекращают удивлять СМИ. В частности, Джейсон Мамоа решил побрить легендарную бороду, а Кит Харингтон признался, что любимой его сценой была смерть героини Роуз Лесли.

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Не меньше поразила и "Мать драконов" Эмилия Кларк, которая на днях приняла участие в пикантной съемке для американского издания Flaunt Magazine. Знаменитая актриса примерила светлое платье с немалым декольте и лаковым широким поясом. Сексуальности Эмилии Кларк добавляли отсутствие нижнего белья и плащ, который она приспустила на плечи.

К такому дерзкому образу стилисты глянца подобрали экстравагантный аксессуар – ожерелье в форме змеи. Звезде "Игры престолов" сделали укладку волос с мокрым эффектом и макияж с акцентом на губы. Выглядела Эмилия Кларк очень соблазнительно.



Эмилия Кларк в пикантной сйомке / Flaunt Magazine



"Мать драконов" Эмилия Кларк / Flaunt Magazine



Актриса Эмилия Кларк в обольстительной фотосессии / Flaunt Magazine

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов