Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Голливуд сейчас переживает трансформацию, когда либеральная программа отходит на второй план. При президентстве Дональда Трампа мейнстримными будут традиционные ценности.

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Происходит реванш консерваторов

Саакян отметил, что Голливуд развивается по законам рынка, но рынок формируется определенными идеями. Когда приходят большие деньги, тогда появляется политика, а когда она сочетается с искусством, возникает идеология.

Поэтому Голливуд был и есть инструментом, который служит для проведения генеральной идеологической линии Соединенных Штатов Америки, повышая их имидж и занимаясь пропагандой необходимых для государства ценностей,

– уверен он.

Кинематограф был и остается эффективным провайдером идеологии, и Голливуд всегда осуществлял экспорт образа и имиджа США.

На самом деле Соединенные Штаты, как их изображает Голливуд, и в реальности – два разных мира. На экране зрители видели красивую и сильную страну, которая защищает свободу, строится на определенных ценностях, в частности, на американской мечте,

– пояснил политолог

В то же время в голливудских фильмах не показывали, что происходит в приграничье с Мексикой, где мафия управляет целыми городами, тотальную нищету "одноэтажной Америки", депрессивные регионы, которые есть везде.

Это можно увидеть, по его словам, только в артхаусном кино, которое рефлексирует по этим проблемам США.

Голливуд со своего начала создавался как государственный агитационно-пропагандистский ресурс. Например, идея хеппи-энда в конце фильма появилась как технология, что, в частности во время Второй мировой войны, позволяла психологически поддержать американцев и весь англоязычный мир,

– отметил Олег Саакян.

Сегодня, по его мнению, происходит реванш консервативной идеи после того, как агрессивно-либеральная повестка перешла грань приличия в глазах американского общества. И этот реванш – не менее неприличный.

Напомним, что французское издание Le Figaro обратило внимание на то, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, внутри Голливуда начались принципиальные изменения.

Трамп поручил Федеральной комиссии по связи (FCC) провести расследование, в частности в отношении компании Disney, из-за чрезмерного продвижения "идеологии многообразия".

Также еще в конце 2024 года в сценарии детского сериала Disney Win or Lose произошли изменения, когда была удалена сюжетная линия с трансгендерным персонажем.