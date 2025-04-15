Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Голлівуд зараз переживає трансформацію, коли ліберальна програма відходить на другий план. За президенство Дональда Трампа мейнстримними будуть традиційні цінності.

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Відбувається реванш консерваторів

Саакян зазначив, що Голлівуд розвивається законами ринку, але ринок формується певними ідеями. Коли приходять великі гроші, тоді з'являється політика, а коли вона поєднується з мистецтвом, виникає ідеологія.

Тому Голлівуд був і є інструментом, який служить для провадження генеральної ідеологічної лінії Сполучених Штатів Америки, підвищуючи їх імідж і займаючись пропагандою необхідних для держави цінностей,

– впевнений він.

Кінематограф був і залишається ефективним провайдером ідеології, і Голлівуд завжди здійснював експорт образу та іміджу США.

Насправді Сполучені Штати, як їх зображає Голлівуд, і в реальності – два різні світи. На екрані глядачі бачили красиву та сильну країну, яка захищає свободу, яка будується на певних цінностях, зокрема, на американській мрії,

– пояснив політолог

Водночас в голлівудських фільмах не показували, що відбувається у прикордонні з Мексикою, де мафія керує цілими містами, тотальні злидні "одноповерхової Америки", депресивні регіони, які є всюди.

Це можна побачити, за його словами, лише в артхаусному кіно, яке рефлексує щодо цих проблем США.

Голлівуд зі свого початку створювався як державний агітаційно-пропагандистський ресурс. Наприклад, ідея хепі-енду в кінці фільму з'явилася як технологія, що, зокрема під час Другої світової війни, дозволяла психологічно підтримати американців і весь англомовний світ,

– зазначив Олег Саакян.

Сьогодні, на його думку, відбувається реванш консервативної ідеї після того, як агресивно-ліберальний порядок денний перейшов межу пристойності в очах американського суспільства. І цей реванш – не менш непристойний.

Нагадаємо, що французьке видання Le Figaro звернула увагу на те, що з приходом в Білий дім Дональда Трампа, всередині Голлівуду розпочалися принципові зміни.

Трамп доручив Федеральній комісії зі зв’язку (FCC) провести розслідування, зокрема щодо компанії Disney, через надмірне просування "ідеології різноманіття".

Також ще наприкінці 2024 року в сценарії дитячого серіалу Disney Win or Lose відбулися зміни, коли була вилучена сюжетна лінія з трансгендерним персонажем.