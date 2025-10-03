Укр Рус
Іменини 3 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела
3 жовтня, 05:30
Іменини 3 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 3 жовтня День ангела святкують люди з іменами Антон, Денис, Іван, Павло й Петро.
  • Імена мають різне походження: Іван (єврейське), Павло (латинське), Петро (грецьке), Антон (латинське), Денис (грецьке).

3 жовтня люди з іменами Антон, Денис, Іван, Павло й Петро святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 3 жовтня?

  • Іван – має давньоєврейське походження та перекладається як "милість Божа" або "помилуваний Богом".
  • Павло – походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий".
  • Петро – має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля".
  • Антон – це ім'я має латинське коріння та означає "той, хто йде в бій".
  • Денис – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Діонісу".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Привітання з Днем ангела

***
Бажаю неймовірної радості у твій День Ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***
Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела

***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.