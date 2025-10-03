Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.
Іменини 3 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела
- 3 жовтня День ангела святкують люди з іменами Антон, Денис, Іван, Павло й Петро.
- Імена мають різне походження: Іван (єврейське), Павло (латинське), Петро (грецьке), Антон (латинське), Денис (грецьке).
Хто святкує День ангела 3 жовтня?
- Іван – має давньоєврейське походження та перекладається як "милість Божа" або "помилуваний Богом".
- Павло – походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий".
- Петро – має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля".
- Антон – це ім'я має латинське коріння та означає "той, хто йде в бій".
- Денис – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Діонісу".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
***
Бажаю неймовірної радості у твій День Ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
***
Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.