Іменини 3 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела

Хто святкує День ангела 3 жовтня?

– має давньоєврейське походження та перекладається як "милість Божа" або "помилуваний Богом". Павло – походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий".

– походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий". Петро – має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля".

– має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля". Антон – це ім'я має латинське коріння та означає "той, хто йде в бій".

– це ім'я має латинське коріння та означає "той, хто йде в бій". Денис – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Діонісу".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

Бажаю неймовірної радості у твій День Ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.