Именины 3 октября: кто сегодня празднует День ангела

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен.

Кто празднует День ангела 3 октября?

Иван – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "милость Божья" или "помилованный Богом".

Павел – происходит из латинского языка и означает "малый" или "небольшой".

Петр – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "камень" или "скала".

Антон – это имя имеет латинские корни и означает "тот, кто идет в бой".

Денис – имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "посвященный Дионису".

Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и проза

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю невероятной радости в твой День Ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

***

Поздравляю с Днем ангела. Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, поспособствует в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали процветание и успех.