В этот день наши предки старались не заниматься тяжелым физическим трудом. О запретах и приметах на 25 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Благовещение Пресвятой Богородицы 2025

Когда Деве Марии исполнилось три года, родители отправились с девочкой в Иерусалим. Они привели ее в храм на воспитание. Именно там Пресвятая Богородица дала обет Всевышнему, что останется девственницей до конца жизни. Впоследствии Мария познакомилась со своим будущим мужем Иосифом. По Евангелию от Луки, однажды Архангел Гавриил явился к Деве Марии в городе Назарете. Он сказал Пресвятой Богородице: "Радуйся, благодатная, Господь с тобой! Благословенна ты между женщинами". Тогда Мария узнала, что родит Сына Божьего, которого будут звать Иисус. Богородица приняла слова Гавриила, сказав: "Вот, я раба Господня, да будет мне по слову твоему". Впоследствии Дева Мария забеременела и родила Сына, который спас человечество.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься домашними делами.

Нельзя давать или брать в долг.

Не следует путешествовать или отправляться в дальние поездки, потому что тогда привлечете неудачи.

Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай ржи.

Если на улице солнечно, то год будет счастливым.

Если уже вернулись перелетные птицы, то лето придет рано.

Если снег еще не растаял, то ожидайте морозов.

Что еще отмечают

День Службы Безопасности Украины. Его ежегодно отмечают 25 марта. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, 33 года назад, Верховная Рада Украины подписала закон "О Службе безопасности Украины".