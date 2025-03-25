У цей день наші предки намагалися не займатися важкою фізичною працею. Про заборони й прикмети на 25 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Благовіщення Пресвятої Богородиці 2025

Коли Діві Марії виповнилося три роки, батьки вирушили з дівчинкою до Єрусалиму. Вони привели ЇЇ до храму на виховання. Саме там Пресвята Богородиця дала обітницю Всевишньому, що залишиться незайманою до кінця життя. Згодом Марія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Йосипом. За Євангелієм від Луки, одного дня Архангел Гавриїл з'явився до Діви Марії в місті Назареті. Він сказав Пресвятій Богородиці: "Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками". Тоді Марія дізналася, що народить Сина Божого, якого зватимуть Ісус. Богородиця прийняла слова Гавриїла, промовивши: "Ось, я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм". Згодом Діва Марія завагітніла та народила Сина, що врятував людство.

Що не можна робити

Не варто займатися домашніми справами.

Не можна давати або брати в борг.

Не слід подорожувати або вирушати в далекі поїздки, бо тоді привабите невдачі.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай жита.

Якщо надворі сонячно, то рік буде щасливим.

Якщо вже повернулися перелітні птахи, то літо прийде рано.

Якщо сніг ще не розтанув, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

День Служби Безпеки України. Його щорічно відзначають 25 березня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, 33 роки тому, Верховна Рада України підписала закон "Про Службу безпеки України".