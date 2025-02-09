В Украине День стоматолога начали отмечать с 1993 года. В этот праздник люди не только вспоминают о важности гигиены ротовой полости, но и чествуют тяжелый и ответственный труд врачей, которые спасают от зубной боли и сохраняют здоровье. Этот день выбрали в честь святой Аполлонии, которая погибла из-за преданности Иисусу Христу. Девушку пытали, вырывая ей все зубы. С тех пор святая Аполлония считается покровительницей зубных врачей, рассказывает 24 Канал.

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По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным, друзьям и знакомым, которые работают стоматологами и заботятся о красивых улыбках.

Поздравления с Международным днем стоматолога 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем стоматолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Подарите хорошее настроение родным и друзьям этими праздничными картинками. С Международным днем стоматолога!