В Україні День стоматолога почали відзначати з 1993 року. У це свято люди не лише згадують про важливість гігієни ротової порожнини, але й вшановують важку та відповідальну працю лікарів, які рятують від зубного болю та зберігають здоров'я. Цей день обрали на честь святої Аполлонії, яка загинула через відданість Ісусу Христу. Дівчину катували, вириваючи їй усі зуби. Відтоді свята Аполлонія вважається покровителькою зубних лікарів, розповідає 24 Канал.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть рідним, друзям і знайомим, які працюють стоматологами та дбають про красиві усмішки.

Привітання з Міжнародним днем стоматолога 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем стоматолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Подаруйте гарний настрій рідним і друзям цими святковими картинками. З Міжнародним днем стоматолога!