Кроме слов, подарков и романтических сюрпризов, хорошим способом поздравить любимых остаются красивые тематические картинки. 24 Канал подготовил волшебные открытки-поздравления с праздником всех влюбленных. Сохраните себе эти картинки заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте их своим вторым половинкам и подарите им нежность, тепло и романтическое настроение.

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Поздравления с Днем Святого Валентина 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

История Дня Святого Валентина

По одной из версий, День святого Валентина возник благодаря раннехристианскому мученику Валентину, епископу города Терни. Во времена правления императора Клавдия II солдатам было запрещено жениться, ведь считалось, что брак ослабляет воинов. Однако Валентин тайно венчал влюбленных, за что его схватили и казнили. Перед смертью он написал письмо любимой девушке, подписав: "Твой Валентин". Мужчина погиб 14 февраля, а впоследствии этот день стал символом любви.