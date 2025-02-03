Окрім слів, подарунків і романтичних сюрпризів, гарним способом привітати коханих залишаються гарні тематичні картинки. 24 Канал підготував чарівні листівки-привітання зі святом усіх закоханих. Збережіть собі ці картинки заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть їх своїм другим половинкам та подаруйте їм ніжність, тепло та романтичний настрій.

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Привітання з Днем Святого Валентина 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Історія Дня Святого Валентина

За однією з версій, День святого Валентина виник завдяки ранньохристиянському мученику Валентину, єпископу міста Терні. За часів правління імператора Клавдія II солдатам було заборонено одружуватися, адже вважалося, що шлюб послаблює воїнів. Однак Валентин таємно вінчав закоханих, за що його схопили й стратили. Перед смертю він написав листа коханій дівчині, підписавши: "Твій Валентин". Чоловік загинув 14 лютого, а згодом цей день став символом кохання.