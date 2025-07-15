Дату этого праздник выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 15 июля 1992 года первое подразделение Вооруженных Сил Украины отправилось в Югославию в рамках миротворческой операции под эгидой ООН. Это был первый шаг независимой Украины как активной участницы международного сообщества безопасности. С тех пор более 45 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в миротворческих миссиях в более чем 20 странах мира, в частности в Конго, Грузии, Ливане и Либерии.

Однако на сегодня украинские миротворцы официально не участвуют в международных миротворческих операциях, как это было раньше. В связи с полномасштабной войной, все подразделения отозвали из миротворческих миссий для защиты собственного государства, рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите С Днем Украинской Государственности 2025: искренние поздравления в картинках и словах

Наша редакция подготовила теплые поздравления с Днем украинских миротворцев в картинках и словах.

День украинских миротворцев 2025: как поздравить в картинках и своими словами?

Миротворцы всегда в эпицентре событий и всегда приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. С глубокой благодарностью жители многих континентов помнят смелость, мужество и профессионализм наших украинских миротворцев. Большая благодарность вам за отвагу и героизм! Крепкого здоровья, неугасимой веры в светлое будущее и успехов в важном деле, возложенном на украинских миротворцев.

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Искренние поздравления с Днем украинских миротворцев! Ваша работа – очень важна для сохранения мира на нашей планете. Участвуя в миротворческой деятельности во всем мире, украинские "голубые каски" стали неотъемлемой частью миротворческих сил ООН. В ваш праздник желаю вам крепкого здоровья и счастливого возвращения домой!

Поздравление с Днем украинских миротворцев 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Отдаем дань преданности и жертвенности военнослужащих, которые несут такую нелегкую, однако очень важную службу по всему миру, выполняя благородную миссию и защищая жизни людей. Склоняем головы перед героями, которые отдали свою жизнь во время миротворческих операций. Выражаем слова безграничной благодарности, вам, украинские миротворцы, за отвагу, героизм и неоценимый вклад в обеспечение мира и безопасности в мире. С праздником!

Поздравление с Днем украинских миротворцев 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем украинских миротворцев! Их знают и помнят по всему миру, где они спасали человеческие жизни, предотвращали массовые преступления, создавали основы для построения мира. Балканы, Африка, Ближний Восток. Наши миротворцы заслуженно приобрели славу справедливых воинов. Когда российский агрессор зашел на нашу землю, украинские воины-миротворцы стали на ее защиту. Они проявляют героизм на суше, успешно противостоят врагу в воздушных боях, показывают миру непокорность и настоящий дух украинского народа.

Поздравление с Днем украинских миротворцев 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Низкий поклон всем, кто принимал участие в миротворческих операциях, и особенно тем, кто сегодня в "горячих точках" нашей передовой останавливает оккупантов, приближает мир, спокойствие и победу Украины. Слава украинским миротворцам!

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Склоняем головы перед героями, которые отдали свою жизнь во время миротворческих операций. Выражаем слова безграничной благодарности, вам, за отвагу, героизм и неоценимый вклад в обеспечение мира и безопасности в мире. С Днем украинских миротворцев!