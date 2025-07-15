Дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 15 липня 1992 року перший підрозділ Збройних Сил України вирушив до Югославії в рамках миротворчої операції під егідою ООН. Це був перший крок незалежної України як активної учасниці міжнародної безпекової спільноти. Відтоді понад 45 тисяч українських військовослужбовців взяли участь у миротворчих місіях в понад 20 країнах світу, зокрема в Конго, Грузії, Лівані та Ліберії.

Однак станом на сьогодні українські миротворці офіційно не беруть участі в міжнародних миротворчих операціях, як це було раніше. У зв'язку з повномасштабною війною, усі підрозділи відкликали з миротворчих місій для захисту власної держави, розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть З Днем Української Державності 2025: щирі привітання у картинках і словах

Наша редакція підготувала теплі привітання з Днем українських миротворців у картинках і словах.

День українських миротворців 2025: як привітати у картинках і своїми словами?

Миротворці завжди в епіцентрі подій і завжди приходять на допомогу тим, хто її потребує. З глибокою вдячністю жителі багатьох континентів пам’ятають сміливість, мужність та професіоналізм наших українських миротворців. Велика подяка вам за відвагу та героїзм! Міцного здоров'я, незгасної віри у світле майбутнє та успіхів у важливій справі, покладеній на українських миротворців.

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Щирі вітання із Днем українських миротворців! Ваша робота – дуже важлива для збереження миру на нашій планеті. Беручи участь у миротворчій діяльності в усьому світі, українські "блакитні шоломи" стали невіддільною частиною миротворчих сил ООН. У ваше свято бажаю вам міцного здоров'я та щасливого повернення додому!

Привітання з Днем українських миротворців 2025 / Колаж LifeStyle24

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Віддаємо шану відданості та жертовності військовослужбовців, які несуть таку нелегку, проте дуже важливу службу по всьому світу, виконуючи благородну місію та захищаючи життя людей. Схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя під час миротворчих операцій. Висловлюємо слова безмежної вдячності, вам, українські миротворці, за відвагу, героїзм й неоціненний вклад у забезпечення миру та безпеки у світі. Зі святом!

Привітання з Днем українських миротворців 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем українських миротворців! Їх знають та пам’ятають по всьому світу, де вони рятували людські життя, запобігали масовим злочинам, створювали основи для побудови миру. Балкани, Африка, Близький Схід. Наші миротворці заслужено набули слави справедливих воїнів. Коли російський агресор зайшов на нашу землю, українські воїни-миротворці стали на її захист. Вони проявляють героїзм на суходолі, успішно протистоять ворогу у повітряних боях, показують світу нескореність та справжній дух Українського народу.

Привітання з Днем українських миротворців 2025 / Колаж LifeStyle24

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Низький уклін всім, хто брав участь у миротворчих операціях, й особливо тим, хто сьогодні в "гарячих точках" нашої передової зупиняє окупантів, наближає мир, спокій та перемогу України. Слава українським миротворцям!

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Схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя під час миротворчих операцій. Висловлюємо слова безмежної вдячності, вам, за відвагу, героїзм й неоціненний вклад у забезпечення миру та безпеки у світі. З Днем українських миротворців!