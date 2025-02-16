День военного журналиста Украины установили в 2018 году. Его ввели по инициативе тогдашнего Министра обороны Степана Полторака с целью чествования мужества специалистов. Что интересно, дату 16 февраля выбрали неслучайно. Дело в том, что в 2015 году в этот день возле города Дебальцево, что в Донецкой области, во время выполнения боевого задания погиб Дмитрий Лабуткин, корреспондент телерадиокомпании Военно-Морских Сил Украины "Бриз", рассказывает 24 Канал.

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Наша редакция подготовила поздравления с Днем военного журналиста Украины в картинках, стихах и прозе. Отправьте их своим родным и близким, которые занимаются этим важным делом.

Поздравления с Днем военного журналиста Украины: картинки, стихи и проза

Поздравляю с Днем военного журналиста! Ты несешь нелегкую службу на информационном фронте, поэтому желаю тебе крепкого здоровья, успехов в работе, неиссякаемой энергии и мирного неба над головой!

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С Днем военного журналиста Украины! Вам приходится рисковать жизнью и здоровьем, чтобы получить оперативную и правдивую информацию. Ваши материалы обычно готовятся в условиях боевых действий. Несмотря на опасности и риск, вы отлично готовите интересные сюжеты и статьи, чтобы донести людям правду. Спасибо вам за это!

Поздравление с Днем военного журналиста Украины / Коллаж LifeStyle24

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С Днем военного журналиста Украины! Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирных рабочих будней и безопасных проектов. Пусть не предает вас удача и творческое вдохновение! Полного вам кошелька и хорошего настроения каждый день!

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По случаю праздника – Дня военных журналистов – я хочу пожелать вам большого вдохновения и благодарности. Ваша профессиональная деятельность помогает сохранять память о подвигах наших защитников и поддерживает моральный дух нации.

Поздравление с Днем военного журналиста Украины / Коллаж LifeStyle24

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Звістуйте відомості й розповідайте правду,

Славимо військових журналістів з почуттям гордості в душі!

Інформація – сила, і ваша праця це доводить,

З Днем військового журналіста, щедрих досягнень вам бажаємо!

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Журналісти, що на передовій правду знаходять,

Ми вас шануємо і поважаємо беззмінно.

З Днем військового журналіста вас вітаєм,

Нехай слово ваше завжди буде чесним і правдивим!

Поздравление с Днем военного журналиста Украины / Коллаж LifeStyle24

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З Днем військового журналіста, невгамовний ти,

Ти у своїх статтях зберігаєш вічний живий вогонь.

Твоя робота – справжня місія, свята місія,

Спасибі за все, військовий журналісте, спасибі за підтримку вогню.

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Ви стежите за подіями, за гарячими новинами,

Записуєте правду історій важких і важливих.

З Днем військового журналіста вас вітаємо,

Висловлюємо вдячність за вашу мужність і відвагу!