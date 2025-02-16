День військового журналіста України встановили у 2018 році. Його впровадили за ініціативою тодішнього Міністра оборони Степана Полторака з метою вшанування мужності фахівців. Що цікаво, дату 16 лютого обрали невипадково. Річ у тім, що у 2015 році у цей день біля міста Дебальцеве, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Лабуткін, кореспондент телерадіокомпанії Військово-Морських Сил України "Бриз", розповідає 24 Канал.
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Наша редакція підготувала привітання з Днем військового журналіста України у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які займаються цією важливою справою.
Привітання з Днем військового журналіста України: картинки, вірші й проза
Вітаю з Днем військового журналіста! Ти несеш нелегку службу на інформаційному фронті, тому бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у роботі, невичерпної енергії та мирного неба над головою!
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З Днем військового журналіста України! Вам доводиться ризикувати життям та здоров'ям, аби здобути оперативну й правдиву інформацію. Ваші матеріали зазвичай готуються в умовах бойових дій. Попри небезпеки й ризик, ви відмінно готуєте цікаві сюжети й статті, аби донести людям правду. Дякую вам за це!
Привітання з Днем військового журналіста України / Колаж LifeStyle24
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З Днем військового журналіста України! Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного добробуту, мирних робочих буднів та безпечних проєктів. Нехай не зраджує вас удача і творче натхнення! Повного вам гаманця і гарного настрою щодня!
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З нагоди свята – Дня військових журналістів – я хочу побажати вам великої наснаги та вдячності. Ваша професійна діяльність допомагає зберігати пам'ять про подвиги наших захисників та підтримує моральний дух нації.
Привітання з Днем військового журналіста України / Колаж LifeStyle24
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Звістуйте відомості й розповідайте правду,
Славимо військових журналістів з почуттям гордості в душі!
Інформація – сила, і ваша праця це доводить,
З Днем військового журналіста, щедрих досягнень вам бажаємо!
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Журналісти, що на передовій правду знаходять,
Ми вас шануємо і поважаємо беззмінно.
З Днем військового журналіста вас вітаєм,
Нехай слово ваше завжди буде чесним і правдивим!
Привітання з Днем військового журналіста України / Колаж LifeStyle24
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З Днем військового журналіста, невгамовний ти,
Ти у своїх статтях зберігаєш вічний живий вогонь.
Твоя робота – справжня місія, свята місія,
Спасибі за все, військовий журналісте, спасибі за підтримку вогню.
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Ви стежите за подіями, за гарячими новинами,
Записуєте правду історій важких і важливих.
З Днем військового журналіста вас вітаємо,
Висловлюємо вдячність за вашу мужність і відвагу!