Предлагаем узнать о таких фамилиях и поискать среди них свою. Возможно, вы даже не знали, что имеете мистические корни, пишет LifeStyle24 со ссылкой на РБК-Украина.

Какие фамилии относятся к мистическим?

К примеру, если фамилия имеет окончание "-ахно", то можно утверждать, что здесь речь идет о тысячелетней древности. В современном употреблении могут быть некоторые вариации, однако это не отменяет принадлежности к категории древних и мистических фамилий.

Дахно – можно редко встретить среди окружения. Современных носителей всего есть лишь 1528.

Сахно – оно является самым распространенным, ведь носителей аж – 7498.

Махно – время от времени встречается. Эту фамилию сегодня имеют 2066 человек.

Кахно – тоже довольно редко встречается, ведь только 162 человека являются ее носителями.

Окончание "-вер" также указывает на особую мистичность. Сегодня такие фамилии почти исчезли из повседневного обихода, однако их ценность продолжает сохраняться.

Ивер – сегодня есть только 148 носителей такой редкой фамилии.

Хавер – она относится к категории самых распространенных, ведь 328 человек являются носителями.

Авер – сегодня уникальность заключается в том, что только один человек имеет такую фамилию.

Отвер – еще один вариант, когда носителем является один человек.

Тавер – здесь количество носителей возросло до 19.

А что касается фамилий с окончанием "-ман", то они относятся к более современной культуре, однако такие родовые имена распространены в разных регионах Украины. Интересно, что исследователи до сих пор занимаются актуализацией именно этой категории фамилий.

Бикман – довольно уникальное и имеет 16 носителей.

Котьман – встречается довольно редко; носителей – 15 человек.

Сурман – не популярное, однако 63 человека имеют такую фамилию.

Отман – также относится к категории малоизвестных, всего 13 носителей.

Варман – сегодня встречается всего у 67 человек.

Бацман – а это, видимо, своеобразное исключение, ведь здесь число носителей достигает 547 человек.

Таинственные украинские фамилии / Фото Pexels

На первый взгляд, может показаться, что это не украинские фамилии, а иностранные. Однако это совсем не так. Из-за своей непопулярности сегодня они оказались в списке мистических и редких родовых имен.

