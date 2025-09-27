Некоторые даже могут вскоре встретить своего человека, хоть и не ожидают этого – пишет LifeStyle 24 со ссылкой на YourTango.

Рак

Гороскоп на 21 сентября для Раков

В последнее время Раки могли чувствовать себя особенно одинокими, и именно это должно было произойти для того, чтобы вы исцелились. Теперь вы готовы менять свою жизнь. Звезды прогнозируют, что вскоре кто-то напомнит, что вы не одни.

Весы

Гороскоп на 21 сентября для Весов

Весы, астрологи говорят, что у вас все больше будет появляться желание социализироваться, что положительно отразится на вашем самочувствии.

Козерог

Гороскоп на 21 сентября для Козерогов

Козероги, несмотря на то, что вам довольно комфортно самим с собой, но когда Луна выровняется с Плутоном, вы почувствуете, что уже наконец готовы снова взаимодействовать с другими. Это могут быть как дружеские, так и романтические отношения.