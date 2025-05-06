Рак и Рыбы, для вас добро – не показное, а искреннее и бескорыстное. Поэтому их просто обожает близкий круг людей, пишет Lifestyle24.

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Рак

Раки очень заботливые, нежные и заботятся о домашнем тепле и уюте. Этот знак зодиака всегда рядом в сложную минуту, а доброта проявляется в мелочах: Раки помнят, что любят другие, что огорчает, и готовы поддержать в любое время без всякого осуждения. Иметь в своем окружении такого друга или партнера – это подарок судьбы.

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Рыбы

Рыбы являются наиболее эмоциональными и чуткими среди всех знаков. Они могут чувствовать чужую боль как свою и всегда наготове протянуть руку помощи. Этот знак зодиака – доброжелательный, часто жертвует собой ради других и хочет помочь чем угодно: словом, советом, делом или просто объятиями.

Гороскоп для Рыб

Заниматься тем, что лежит по душе, это одно из самых больших достижений в жизни. Вскоре кому-то так повезет.