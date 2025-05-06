Телец, Дева и Козерог, поверьте, что Вселенная уже работает в вашу пользу. Не обесценивайте собственные усилия и тогда успех придет быстрее, пишет Lifestyle24.

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Телец

Денежный поток и признание – два ключевых момента для Тельцов в этом месяце. Удастся подняться не только по карьерной лестнице, но и стабилизировать свой доход. Желательно активнее коммуницировать с руководством и четко очерчивать результаты работы.

Гороскоп для Тельцов

Дева

В мае Девы будут иметь возможность проявить себя в новой роли – возможно, даже без официального повышения вам делегируют больше полномочий, что будет иметь влияние на будущий карьерный скачок. Поэтому, если поступит такое предложение, то не спешите отказываться.

Гороскоп для Дев

Козерог

Терпение и стратегическое мышление принесут свои плоды. Руководство уже давно заметило ваше трудолюбие, поэтому в первой половине мая ожидайте на переговоры о новой должности или проекте. Главное – не бояться брать на себя ответственность.

Гороскоп для Козерогов

Жизнь с чистой страницы – это вызов. Но, возможно, это лучше, чем все время топтаться на одном месте.