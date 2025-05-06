Телець, Діва та Козоріг, повірте, що Всесвіт уже працює на вашу користь. Не знецінюйте власні зусилля й тоді успіх прийде швидше, пише Lifestyle24.

Може зацікавити Терезам не варто все близько брати до серця: гороскоп на 6 травня

Телець

Грошовий потік і визнання – два ключові моменти для Тельців у цьому місяці. Вдасться піднятись не лише кар'єрними сходами, а й стабілізувати свій дохід. Бажано активніше комунікувати з керівництвом й чітко окреслювати результати роботи.

Гороскоп для Тельців

Діва

У травні Діви матимуть можливість проявити себе у новій ролі – можливо, навіть без офіційного підвищення вам делегують більше повноважень, що матиме вплив на майбутній кар'єрний стрибок. Тому, якщо поступить така пропозиція, то не спішіть відмовлятись.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Терпіння й стратегічне мислення принесуть свої плоди. Керівництво вже давно помітило вашу працелюбність, тому у першій половині травня очікуйте на перемовини про нову посаду або проєкт. Головне – не боятись брати на себе відповідальність.

Гороскоп для Козорогів

Життя з чистої сторінки – це виклик. Але, можливо, це краще, ніж весь час топтатись на одному місці.