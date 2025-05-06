Рак і Риби, для вас добро – не показне, а щире й безкорисне. Через це їх просто обожнює близьке коло людей, пише Lifestyle24.

До слова Їм пощастить – 3 знаки зодіаку, які в травні отримають підвищення на роботі

Рак

Раки дуже турботливі, ніжні й дбають про домашнє тепло та затишок. Цей знак зодіаку завжди поруч у складну хвилину, а доброта проявляється у дрібницях: Раки пам'ятають, що люблять інші, що засмучує, й готові підтримати будь-коли без жодного осуду. Мати у своєму оточенні такого друга чи партнера – це подарунок долі.

Гороскоп для Раків

Риби

Риби є найбільш емоційними та чуйними серед усіх знаків. Вони можуть відчувати чужий біль як свій і завжди напоготові простягнути руку допомоги. Цей знак зодіаку – доброзичливий, часто жертвує собою заради інших й хоче допомогти будь-чим: словом, порадою, ділом чи просто обіймами.

Гороскоп для Риб

Займатись тим, що лежить до душі, це одне з найбільших досягнень у житті. Незабаром комусь так пощастить.