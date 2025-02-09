Близнецы, Весы и Стрелец, успех, личная жизнь или карьерный рост могут вызвать негативные эмоции даже у тех, кто долгое время находился рядом, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Очень часто Близнецы отличаются настойчивостью и трудолюбием. Такой подход помогает достигать больших вершин в карьере. Стабильность, финансовое благополучие и умение достигать поставленных целей – для кого-то из окружения стоят как кость в горле. Зависть таких людей может сопровождаться желанием вставить вам палки в колеса.

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Весы

У Весов есть изысканный стиль, привлекательность и особый шарм, который помогает легко заводить новые знакомства. Их называют любимцами компаний, что часто раздражает менее уверенных в себе людей. Не позволяйте завистникам манипулировать, ведь они будут пытаться заставить вас чувствовать себя виноватыми за заслуженный успех.

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Стрелец

Стрельцы почти всегда знают, что хотят от жизни, и очень часто достигают значительных высот в карьерной плоскости. Такая победа вызывает сильную зависть у тех, у кого отсутствует такой уровень уверенности. Астрологи рекомендуют не рассказывать всем о своих достижениях, ведь очень малый процент искренне порадуется за вас.

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