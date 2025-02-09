Близнюки, Терези та Стрілець, успіх, особисте життя чи кар'єрний ріст можуть викликати негативні емоції навіть у тих, хто тривалий час знаходився поруч, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Дуже часто Близнюки вирізняються наполегливістю та працьовитістю. Такий підхід допомагає досягати великих вершин у кар'єрі. Стабільність, фінансовий добробут та вміння досягати поставлених цілей – для когось з оточення стоять наче кістка в горлі. Заздрість таких людей може супроводжуватись бажанням вставити вам палки в колеса.

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Терези

У Терезів є вишуканий стиль, привабливість і особливий шарм, який допомагає легко заводити нові знайомства. Їх називають улюбленцями компаній, що часто дратує менш упевнених у собі людей. Не дозволяйте заздрісникам маніпулювати, адже вони намагатимуться змусити вас почуватися винними за заслужений успіх.

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Стрілець

Стрільці майже завжди знають, що хочуть від життя, і дуже часто досягають значних висот у кар'єрній площині. Така перемога викликає сильну заздрість у тих, у кого відсутній такий рівень упевненості. Астрологи рекомендують не розповідати всім про свої досягнення, адже дуже малий відсоток щиро порадіє за вас.

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