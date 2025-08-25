Близнецы и Козерог, пришло время отбросить страхи. Изменения, что придут в вашу жизнь, это вовсе не угроза, а наоборот, шанс открыть дверь в мир новых возможностей, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Всем известно, что Близнецы – прирожденные искатели приключений. Им не стоит бояться перемен, потому что именно они дают свежий воздух, новые идеи и знакомства. Этот период поможет вырасти профессионально и лично, поэтому важно не останавливаться и принимать все вызовы с легкостью и без страха.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Для Козерогов изменения – это шанс почувствовать настоящую свободу. Новые возможности принесут не только развитие, но и духовное обновление. Есть шанс получить именно то, о чем давно мечтали, если доверитесь судьбе и не будете цепляться за старое. Научитесь отпускать то, что мешает двигаться вперед, и тогда жизнь запестреет новыми красками.

Гороскоп для Козерогов

К сожалению, на этой неделе будут и те, кому прогнозируют некоторые проблемы.