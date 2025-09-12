Лев и Дева, звезды советуют быть сдержаннее, чтобы не испортить отношения с дорогими для сердца людьми, пишет LifeStyle 24.

Лев

Этот знак зодиака привык к тому, что последнее слово всегда за ним. В конце недели желание отстоять свою позицию может столкнуться с чужим упрямством. Астрологи убеждены, что риск ссоры довольно высок, особенно в семейном кругу или с партнером. Однако есть шанс уменьшить уровень напряжения, если постоянно не настаивать на своей правоте.

Гороскоп для Львов

Дева

Для Дев эмоциональность станет настоящим испытанием. Они могут вспыхнуть по пустякам, а слова, сказанные на эмоциях, больно заденут близкого человека. Звезды подсказывают, что в такой ситуации контроль – ключ к спокойствию. Если не хотите портить отношения с близкими людьми, то есть ценный совет, который поможет этого достичь.

Гороскоп для Дев

