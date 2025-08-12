Овен, Дева и Рыбы, помните, что даже такие периоды – это лишь временные испытания, которые можно пережить, если оставаться спокойными и осторожными, пишет LifeStyle24.

Овен

Ближайшие дни могут принести внутреннее раздражение и ощущение, что все идет не по плану. Астрологи прогнозируют задержки в делах, недоразумения с близкими или неожиданные расходы. Главное – не принимать эмоциональных решений и дать себе время на отдых.

Гороскоп для Овнов

Дева

У Дев могут возникнуть трудности в коммуникации – от рабочих вопросов до личных отношений. Есть риск неправильно понять других или же плохо объяснить собственное мнение. Такое развитие событий может привести к разочарованию, однако не стоит обострять ситуацию.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Этому знаку стоит быть осторожным с финансами и документами. Ближайшие дни не будут способствовать крупным покупкам или важным сделкам – есть риск ошибок или невыгодных условий. Астрологи рекомендуют беречь силы, ведь усталость может взять верх.

Гороскоп для Рыб

