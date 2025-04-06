Близнецы, Дева и Водолей, в последние дни ретроградного Меркурия будьте более осмотрительными, чтобы не наделать ошибок, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Меркурий является покровителем Близнецов, поэтому этому знаку зодиака будет не очень сладко.

Хаос в общении приведет к тому, что не поймут или вас, или же вы неправильно толкуете слова других людей.

Могут произойти недоразумения с важными документами, а ошибка будет стоить дорого.

Склонность к поспешным решениям сможет заставить вас об этом пожалеть.

Астрологи рекомендуют говорить четко, дважды все проверять и не обещать того, в чем не уверены.

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Дева

Мелкие ошибки могут повлечь за собой серьезные последствия, с головой накроют тревожность и сомнения, а перегрузка приведет к чрезмерной усталости. Для Дев астрологи называют это время "периодом медленного темпа". Задумайтесь над этой фразой.

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Водолей

Водолеям не повезет с работой электроники и современных технологий. Существует риск потери важной информации или же сбои в онлайн-операциях. Чтобы уберечь себя от таких событий, стоит сделать резервные копии и не покупать новую электронику до окончания ретроградного Меркурия.

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А кому-то конец ретроградного Меркурия прогнозирует серьезные изменения в жизни.