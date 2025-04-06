Близнюки, Діва та Водолій, в останні дні ретроградного Меркурія будьте більш обачними, щоб не наробити помилок, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Для кого зі знаків зодіаку квітень стане місяцем пристрасті

Близнюки

Меркурій є покровителем Близнюків, тому цьому знаку зодіаку буде не дуже солодко.

Хаос у спілкуванні призведе до того, що не зрозуміють або вас, або ж ви неправильно тлумачите слова інших людей.

Можуть статись непорозуміння з важливими документами, а помилка коштуватиме дорого.

Схильність до поспішних рішень зможе змусити вас про це пошкодувати.

Астрологи рекомендують говорити чітко, двічі все перевіряти та не обіцяти того, у чому невпевнені.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Дрібні помилки можуть потягнути за собою серйозні наслідки, з головою накриють тривожність і сумніви, а перенавантаження приведе до надмірної втоми. Для Дів астрологи називають цей час "періодом повільного темпу". Задумайтесь над цією фразою.

Гороскоп для Дів

Водолій

Водоліям не пощастить з роботою електроніки та сучасних технологій. Існує ризик втрати важливої інформації або ж збої в онлайн-операціях. Щоб вберегти себе від таких подій, варто зробити резервні копії й не купувати нової електроніки до закінчення ретроградного Меркурія.

Гороскоп для Водоліїв

А комусь кінець ретроградного Меркурія прогнозує серйозні зміни у житті.