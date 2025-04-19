Лев, Дева и Рыбы, чтобы улучшить эмоциональное состояние, стоит заниматься тем, что приносит радость, и не надо бояться просить о поддержке, когда она очень нужна, пишет LifeStyle24.

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Лев

Май для Львов станет периодом глубокого самоанализа и эмоциональной чувствительности. Они могут почувствовать потребность в уединении и заботе о себе. Такие ощущения приведут к колебанию настроения и повышенной уязвимости к внешним событиям, поэтому надо беречь себя от всего плохого.

Гороскоп для Львов

Дева

У Дев возникнет внутреннее напряжение из-за стремления к совершенству и постоянного контроля над ситуацией. Некоторые дела могут выйти из строя, что приведет к снижению настроения и разочарованию.

Гороскоп для Дев

Рыбы

В последний весенний месяц Рыбы могут почувствовать себя эмоционально истощенными из-за чрезмерного сопереживания людям. Это станет причиной плохого настроения и ощущения усталости.

Гороскоп для Рыб

Любовный гороскоп пишет, что некоторые из знаков зодиака умеют поддерживать хорошие отношения со своими бывшими. Для них это нормальное развитие событий.