Каким будет этот день для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе

Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа для Овнов

Приготовьтесь к тому, что сегодня придется разочаровываться. Вероятно, причиной этого станет близкий друг, поэтому попробуйте в этот день не смотреть на мир в розовых очках.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 августа для Тельцов

Объективно оценивайте ситуации, которые связаны с работой и бытом. Не ссорьтесь с другими людьми, а используйте возможность выйти на компромисс.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 августа для Близнецов

Сегодня забудьте обо всех хитростях и стратегиях. Проявите искренние эмоции в общении с людьми, если не хотите оказаться в неприятной истории.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 августа для Раков

Некоторые интересные предложения будут иметь за цель открыть ваши таланты. Не бойтесь их, ведь это шанс вывести жизнь на новый уровень.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 14 августа для Львов

Утро начнется с заряда энергии. Вы сможете трезво оценить свои возможности и взяться за дела, которые принесут желаемый результат.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 августа для Дев

Некоторые неприятности на работе станут причиной внутреннего дискомфорта. Однако не отчаивайтесь, ведь вас ждет особенное знакомство, которое поможет осуществить давнюю мечту.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 августа для Весов

Выполняйте сегодня те задачи, которые приносят удовольствие. Однако внимательнее относитесь к своим словам, ведь рискуете рассказать чужой секрет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 августа для Скорпионов

У Скорпионов будет достаточно сил, чтобы выполнить поставленные задачи. Вечером подумайте над следующими шагами по карьерной лестнице.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 августа для Стрельцов

Если получите предложение каких-то курсов, обещающих вам "золотые горы", то даже не думайте на это соглашаться. Все из-за того, что в результате получите дырку от бублика.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 августа для Козерогов

Козерогам все будет удаваться хорошо. А вечером ожидайте приятного сюрприза от близкого человека.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 августа для Водолеев

Водолеи должны догнать упущенное. Не оттягивайте, ведь на ближайших выходных снова насобирается немало задач.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 августа для Рыб

День будет удачным, однако не планируйте ничего важного. Все рискованные дела перенесите на следующую неделю.

