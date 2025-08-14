Каким будет этот день для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе от LifeStyle 24.
Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 августа для Овнов
Приготовьтесь к тому, что сегодня придется разочаровываться. Вероятно, причиной этого станет близкий друг, поэтому попробуйте в этот день не смотреть на мир в розовых очках.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 августа для Тельцов
Объективно оценивайте ситуации, которые связаны с работой и бытом. Не ссорьтесь с другими людьми, а используйте возможность выйти на компромисс.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 августа для Близнецов
Сегодня забудьте обо всех хитростях и стратегиях. Проявите искренние эмоции в общении с людьми, если не хотите оказаться в неприятной истории.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 августа для Раков
Некоторые интересные предложения будут иметь за цель открыть ваши таланты. Не бойтесь их, ведь это шанс вывести жизнь на новый уровень.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 14 августа для Львов
Утро начнется с заряда энергии. Вы сможете трезво оценить свои возможности и взяться за дела, которые принесут желаемый результат.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 14 августа для Дев
Некоторые неприятности на работе станут причиной внутреннего дискомфорта. Однако не отчаивайтесь, ведь вас ждет особенное знакомство, которое поможет осуществить давнюю мечту.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 августа для Весов
Выполняйте сегодня те задачи, которые приносят удовольствие. Однако внимательнее относитесь к своим словам, ведь рискуете рассказать чужой секрет.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 августа для Скорпионов
У Скорпионов будет достаточно сил, чтобы выполнить поставленные задачи. Вечером подумайте над следующими шагами по карьерной лестнице.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 августа для Стрельцов
Если получите предложение каких-то курсов, обещающих вам "золотые горы", то даже не думайте на это соглашаться. Все из-за того, что в результате получите дырку от бублика.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 августа для Козерогов
Козерогам все будет удаваться хорошо. А вечером ожидайте приятного сюрприза от близкого человека.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 августа для Водолеев
Водолеи должны догнать упущенное. Не оттягивайте, ведь на ближайших выходных снова насобирается немало задач.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 августа для Рыб
День будет удачным, однако не планируйте ничего важного. Все рискованные дела перенесите на следующую неделю.
