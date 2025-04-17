В большинстве случаев день будет таким, как мы на него настроимся. Однако на некоторые моменты все же влияют звезды, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Терпение – не их сильная сторона: 3 знака зодиака, которые ненавидят ждать

Гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 апреля для Овнов

Не меняйте планы на день из-за настроения. Действуйте по определенному списку, иначе успех пройдет мимо вас.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 апреля для Тельцов

Тельцов ожидает серьезный разговор с близким человеком. Ваши отношения с ним далеки от идеала, поэтому надо хорошо подумать, каким образом лучше разрешить ситуацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 апреля для Близнецов

Близнецам надо лучше контролировать свой график, чтобы не опустить никаких деталей. Длительный отдых лучше перенести на более благоприятное время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 апреля для Раков

У Раков сегодня улучшится уровень продуктивности. Они откроют себя с новой стороны, ведь смогут решить те вопросы, которые раньше считались слишком сложными.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 17 апреля для Львов

Львы могут почувствовать упадок силы и энергии. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, надо заняться тем делом, которое больше всего приносит удовольствие.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 17 апреля для Дев

Сегодняшний день идеально подходит для обучения и новой информации. Домашние дела стоит отложить на другой день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 апреля для Весов

Избегайте людных мест. Запланированные встречи перенесите на другой день, а сегодня останьтесь дома.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 апреля для Скорпионов

Скорпионам надо более ответственно относиться к своему питанию. Добавьте в рацион больше фруктов и овощей, а в свободное время начните заниматься спортом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 апреля для Стрельцов

У Стрельцов будет активный день, ведь удастся закрыть много дел. Вечер посвятите отдыху и восстановлению сил.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 апреля для Козерогов

Все, что запланировали на сегодня, удастся реализовать. Кроме того, есть вероятность, что близкие друзья удивят приятным сюрпризом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 апреля для Водолеев

Водолеям рекомендовано подумать о переменах в жизни. Возможно, есть что-то такое, о чем давно думали, но боялись сделать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 апреля для Рыб

Не принимайте сегодня важных решений. Свободное время посвятите родным, возможно, выберетесь на совместную прогулку.

Мечты точно осуществляются. Поэтому на май астрологи напрогнозировали аж трем знакам зодиака реализацию их желаний.