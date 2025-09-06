Астрологи говорят, что нынешняя осень еще богаче на водоворот эмоций и количество непредсказуемых событий, пишет LifeStyle 24.

Также читайте 2 знака зодиака, которым эта осень принесет кардинальные изменения

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 сентября для Овнов

Овнам рекомендовано пересмотреть свои пищевые привычки. Полезная еда придаст энергии, а спорт взбодрит и улучшит общее самочувствие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 сентября для Тельцов

Делайте сегодня только то, чего желает ваша душа. Не принуждайте себя к тем действиям, которые могут ухудшить настроение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 сентября для Близнецов

Близнецы точно заслуживают полноценного отдыха. Астрологи говорят, что сегодня надо отпустить все мысли и полноценно наслаждаться выходным днем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 сентября для Раков

Раки без колебаний могут заводить новые знакомства. Кроме того, предложение о дальней поездке для некоторых представителей может стать судьбоносным.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 6 сентября для Львов

Субботнее утро обещает начаться с приятных сюрпризов. А на вечер астрологи прогнозируют встречу с особенным человеком, который оставит после себя теплые воспоминания.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 сентября для Дев

Утром попробуйте решить большинство своих дел. А вечер посвятите родным, которые уже заждались вас в гости.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 сентября для Весов

Если попытаетесь вмешаться в чужие интриги, то рискуете оказаться в списке виновных. Лучше смотрите за своими делами, чтобы не ухудшилось текущее положение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 сентября для Скорпионов

Астрологи рекомендуют Скорпионам приберечь средства на более важные вещи. Пришло время учиться рационально использовать деньги.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 сентября для Стрельцов

Сегодняшняя суббота идеально подходит для благоустройства в доме. Возможно, стоит разбавить интерьер чем-то оригинальным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 сентября для Козерогов

Выходной день Козерогам нужен для того, чтобы приятно провести время. Отдавайте предпочтение тому, что лучше всего влияет на ваше настроение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 сентября для Водолеев

Сегодня могут возникнуть сложности в общении с близкими людьми. Из-за этого есть риск погрузиться в депрессивное состояние.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 сентября для Рыб

Разговор с психологом поможет разобраться в том, что больше всего смущает. Не бойтесь проговаривать то, что не дает спокойно спать.

Кроме того, астрологи еще раньше предупреждали о потенциальном конфликте в ближайшем будущем.