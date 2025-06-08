Рак, Дева и Рыбы, сегодня лучше быть с людьми, которые обеспечивают спокойствие, гармонию и тепло, пишет LifeStyle24.
Обратите внимание 3 знака зодиака, которым уже в июне немедленно надо попрощаться с прошлым
Рак
Ракам важно, чтобы рядом был кто-то, кто выслушает или просто будет рядом даже в минуты или часы молчания. Если же останутся наедине, мысли могут уйти в сторону тревог или старых обид.
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Дева
Девы обычно хорошо чувствуют себя среди людей, а когда остаются одни – начинают все анализировать, сравнивать и критиковать себя. Астрологи говорят, что даже короткое общение станет энергетической подпиткой к настроению.
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Рыбы
Поскольку Рыбы очень эмоциональные, то легко поддаются любым чувствительным настроениям. Чтобы немного выровнять эмоциональный фон, надо наладить социальный контакт. Можно отправиться на прогулку или встретиться с близким другом за чашкой кофе или чая.
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Не стоит игнорировать духовные потребности. Они являются важной частью жизни, поэтому уже вскоре кого-то ждет духовный рост.