В разных регионах ее празднуют в Чистый четверг или в первый четверг после Пасхи. В 2025 году она приходится на 17 или 24 апреля. Подробнее об этом празднике и его традициях – рассказывает LifeStyle24.

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Навская Пасха 2025: что это за праздник

История Навской Пасхи берет свое начало еще с дохристианских времен. Для наших предков это было общение с "навами", то есть душами предков. Считалось, что мертвые на короткое время возвращаются в мир живых, поэтому их следует встретить с уважением. По народным поверьям, именно в Навскую Пасху души умерших родственников приходят в гости в свои дома, поэтому хозяева стараются быть гостеприимными. Так, люди зажигали свечи и оставляли угощения на окне или столе для покойников.

После принятия христианства эта традиция постепенно трансформировалась в Проводы, которые еще называют Радоницей – вторую неделю после Пасхи, во время которой люди чтят память умерших родственников.

Навская Пасха 2025 / Фото Freepik

Традиции Навской Пасхи

В этот день люди не только молились за умерших, но и готовили для них еду. Так, на окнах предки нередко оставляли хлеб, пасхальные яйца, соль и воду. В то же время обязательно стоило зажечь дома свечи, чтобы почтить память умерших родственников и "показать им путь" домой.

Также предки часто устраивали поминальные обеды в доме и на кладбищах. Люди шли на могилы родных с куличами и пасхальными яйцами, чтобы помянуть тех, кто отошел в вечность. К тому же верующим важно было сохранять спокойствие в Навскую Пасху, ведь умершие "смотрели" на живых. Что интересно, в народе верили, что именно от поведения родственников зависит душевный покой покойников.