У різних регіонах його святкують у Чистий четвер або в перший четвер після Великодня. У 2025 році він припадає на 17 або 24 квітня. Детальніше про це свято та його традиції – розповідає LifeStyle24.

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Навський Великдень 2025: що це за свято

Історія Навського Великодня бере свій початок ще з дохристиянських часів. Для наших пращурів це було спілкування з "навами", тобто душами предків. Вважалося, що мертві на короткий час повертаються у світ живих, тому їх слід зустріти з повагою. За народними повір'ями, саме в Навський Великдень душі померлих родичів приходять у гості до своїх домівок, тож господарі намагаються бути гостинними. Так, люди запалювали свічки та залишали частування на вікні або столі для покійників.

Після прийняття християнства ця традиція поступово трансформувалась у Проводи, які ще називають Радоницею – другий тиждень після Великодня, під час якого люди вшановують пам'ять померлих родичів.

Навський Великдень 2025 / Фото Freepik

Традиції Навського Великодня

У цей день люди не лише молилися за померлих, а й готували для них їжу. Так, на вікнах предки нерідко залишали хліб, крашанки, сіль та воду. Водночас обов'язково варто було запалити вдома свічки, щоб вшанувати пам'ять померлих родичів та "показати їм шлях" додому.

Також пращури часто влаштовували поминальні обіди у хаті та на кладовищах. Люди йшли на могили рідних із пасками та крашанками, щоб пом'янути тих, хто відійшов у вічність. До того ж вірянам важливо було зберігати спокій у Навський Великдень, адже померлі "дивилися" на живих. Що цікаво, у народі вірили, що саме від поведінки родичів залежить душевний спокій покійників.