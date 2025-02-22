Верховная Рада Украины поддержала законопроект об отмене перехода с зимнего на летнее время в июле 2024 года. Это решение было принято в связи с постоянными обсуждениями и дискуссиями украинцев. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Когда надо перевести часы

В 2025 году стоит перейти на летнее время весной, а именно в ночь с 29 на 30 марта. Стрелки часов необходимо перевести в 3:00 утра. 16 июля 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 4201, который предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Однако Владимир Зеленский не планирует его подписывать, поэтому украинцы, вероятно, будут переводить часы не в последний раз.

Также стоит отметить, что электронные устройства, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, перейдут на новое время автоматически. Однако стрелки придется перевести собственноручно только на механических устройствах.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Куда переводить стрелки часов

Стрелки часов надо будет перевести вперед. Это означает, что теперь украинцы будут спать на час меньше, чем обычно. Однако стоит заметить, что увеличится продолжительность светового дня. Так, в западных регионах Украины будет темнеть позже, а на востоке страны будет рассветать в четыре часа утра.

Что интересно, только во времена Первой мировой войны Германия и Австро-Венгрия официально ввели летнее время. Уже в 1918 году конгресс США установил разделение на часовые пояса и летнее время на период войны, чтобы сэкономить топливо для генерации электрического тока. Впоследствии к этой традиции присоединились другие страны, в частности США и СССР. В 1981 году в Украине впервые перевели часы с целью экономии энергии и увеличения светового дня.