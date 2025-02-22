Верховна Рада України підтримала законопроєкт про скасування переходу з зимового на літній час у липні 2024 року. Це рішення було прийняте у зв'язку з постійними обговореннями й дискусіями українців. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Коли треба перевести годинники

У 2025 році варто перейти на літній час навесні, а саме у ніч з 29 на 30 березня. Стрілки годинників необхідно перевести о 3:00 ранку. 16 липня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 4201, який передбачає скасування переходу з зимового на літній час. Однак Володимир Зеленський не планує його підписувати, тому українці, ймовірно, переводитимуть годинники не востаннє.

Також варто зазначити, що електронні пристрої, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети та смартфони, перейдуть на новий час автоматично. Однак стрілки доведеться перевести власноруч лише на механічних пристроях.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Куди переводити стрілки годинника

Стрілки годинника треба буде перевести вперед. Це означає, що тепер українці спатимуть на годину менше, ніж зазвичай. Однак варто зауважити, що збільшиться тривалість світлового дня. Так, у західних регіонах України темнітиме пізніше, а на сході країни світатиме о четвертій годині ранку.

Що цікаво, лише в часи Першої світової війни Німеччина та Австро-Угорщина офіційно впровадили літній час. Вже у 1918 році конгрес США встановив поділ на часові пояси та літній час на період війни, щоб заощадити паливо для генерації електричного струму. Згодом до цієї традиції доєдналися інші країни, зокрема США та СРСР. У 1981 році в Україні вперше перевели годинники з метою заощадження енергії та збільшення світлового дня.