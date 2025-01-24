В этот день наши предки топили бани, потому что хотели очиститься от влияния нечистой силы. О запретах и приметах 24 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти святой преподобной Ксении Римлянки
Она родилась в семье состоятельного римского сенатора. Сначала девочку звали Евсевией. Еще с раннего возраста она уважительно относилась к христианству. Однажды родители захотели отдать замуж свою дочь за знатного господина, но Евсевия этого не желала. Девушка стремилась быть преданной только Христу, поэтому решила сбежать из дома. Отправившись в город Милас, она там построила церковь Святого Первомученика Стефана и женский монастырь. Евсевия приняла монашество и выбрала для себя имя Ксения. На протяжении жизни женщина помогала нуждающимся, придерживалась строгого поста, много молилась, совершала подвиги и спасала бедных.
Что нельзя делать
- Не следует заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь.
- Не стоит завязывать узлы, ибо привлечете смерть.
- Нельзя сквернословить, сплетничать и завидовать.
Народные приметы
- Если сегодня ветрено, то летом часто будет идти дождь.
- Если на небе не видно облаков, то ожидайте оттепели.
- Если начнется метель, то весна придет нескоро.
- Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
День внешней разведки Украины. Его ежегодно отмечают с 2018 года. Тогда пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении этого праздника. Дату 24 января выбрали неслучайно, ведь именно в этот день в 1919 году было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике.