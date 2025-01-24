В этот день наши предки топили бани, потому что хотели очиститься от влияния нечистой силы. О запретах и приметах 24 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти святой преподобной Ксении Римлянки

Она родилась в семье состоятельного римского сенатора. Сначала девочку звали Евсевией. Еще с раннего возраста она уважительно относилась к христианству. Однажды родители захотели отдать замуж свою дочь за знатного господина, но Евсевия этого не желала. Девушка стремилась быть преданной только Христу, поэтому решила сбежать из дома. Отправившись в город Милас, она там построила церковь Святого Первомученика Стефана и женский монастырь. Евсевия приняла монашество и выбрала для себя имя Ксения. На протяжении жизни женщина помогала нуждающимся, придерживалась строгого поста, много молилась, совершала подвиги и спасала бедных.

Что нельзя делать

Не следует заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием.

Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Не стоит завязывать узлы, ибо привлечете смерть.

Нельзя сквернословить, сплетничать и завидовать.

Народные приметы

Если сегодня ветрено, то летом часто будет идти дождь.

Если на небе не видно облаков, то ожидайте оттепели.

Если начнется метель, то весна придет нескоро.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

День внешней разведки Украины. Его ежегодно отмечают с 2018 года. Тогда пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении этого праздника. Дату 24 января выбрали неслучайно, ведь именно в этот день в 1919 году было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике.