В этот день наши предки топили бани, потому что хотели очиститься от влияния нечистой силы. О запретах и приметах 24 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

Интересно Календарь религиозных праздников на январь 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святой преподобной Ксении Римлянки

Она родилась в семье состоятельного римского сенатора. Сначала девочку звали Евсевией. Еще с раннего возраста она уважительно относилась к христианству. Однажды родители захотели отдать замуж свою дочь за знатного господина, но Евсевия этого не желала. Девушка стремилась быть преданной только Христу, поэтому решила сбежать из дома. Отправившись в город Милас, она там построила церковь Святого Первомученика Стефана и женский монастырь. Евсевия приняла монашество и выбрала для себя имя Ксения. На протяжении жизни женщина помогала нуждающимся, придерживалась строгого поста, много молилась, совершала подвиги и спасала бедных.

Что нельзя делать

  • Не следует заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием.
  • Не рекомендуется употреблять алкоголь.
  • Не стоит завязывать узлы, ибо привлечете смерть.
  • Нельзя сквернословить, сплетничать и завидовать.

Народные приметы

  • Если сегодня ветрено, то летом часто будет идти дождь.
  • Если на небе не видно облаков, то ожидайте оттепели.
  • Если начнется метель, то весна придет нескоро.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

День внешней разведки Украины. Его ежегодно отмечают с 2018 года. Тогда пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении этого праздника. Дату 24 января выбрали неслучайно, ведь именно в этот день в 1919 году было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике.