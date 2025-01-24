У цей день наші предки топили лазні, бо хотіли очиститися від впливу нечистої сили. Про заборони й прикмети 24 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті святої преподобної Ксенії Римлянки

Вона народилася у сім'ї заможного римського сенатора. Спершу дівчинку звали Євсевією. Ще з раннього віку вона шанобливо ставилася до християнства. Одного дня батьки захотіли віддати заміж свою доньку за знатного пана, але Євсевія цього не бажала. Дівчина прагнула бути відданою лише Христу, тому вирішила втекти з дому. Вирушивши до міста Мілас, вона там побудувала церкву Святого Першомученика Стефана та жіночий монастир. Євсевія прийняла чернецтво та обрала для себе ім'я Ксенія. Протягом життя жінка допомагала нужденним, дотримувалася суворого посту, багато молилася, здійснювала подвиги та рятувала бідних.

Що не можна робити

Не слід займатися рукоділлям, зокрема вишиванням і в'язанням.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Не варто зав'язувати вузли, бо привабите смерть.

Не можна лихословити, пліткувати й заздрити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо на небі не видно хмар, то очікуйте відлиги.

Якщо почнеться хуртовина, то весна прийде нескоро.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

День зовнішньої розвідки України. Його щорічно відзначають з 2018 року. Тоді п'ятий Президент України Петро Порошенко підписав Указ про започаткування цього свята. Дату 24 січня обрали невипадково, адже саме в цей день у 1919 році було створено перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці.