LifeStyle24 собрал молитвы, которые обязательно надо прочитать на Медовый Спас. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

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Какие молитвы надо прочитать на Медовый Спас 2025?

Да воскреснет Бог, и развеются враги Его, и да бегут от лица Его ненавистники Его. Как исчезает дым, да исчезнут. Как тает воск от лица огня, так да сгинут бесы от тех, кто любит Бога и кто осеняет себя крестным знамением и в радости говорит: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, что прогоняешь бесов силой распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад, и преодолевшего силу диавола, и даровавшего нам тебя, Крест Свой Честный, на изгнание всякого противника. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, помогай мне со Святой Владычицей, Девой Богородицей, и со всеми святыми во веки веков. Аминь.

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С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил пребывать три дня во гробе, чтобы нас освободить от страстей, – жизни и воскресения нашего, Господи, слава Тебе! Восстав из гроба, умерших ты воздвиг, и Адама воскресил, и Ева радуется о твоем воскресении, и пределы мира торжествуют о твоем восстании из мертвых, Многомилостивый. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие твое, победы православным христианам над чужими даруя и крестом твоим сохраняя Твой народ. С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогающих от грехов, владыка Всемилостивый: по молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость. Страданиями святых, которые они за тебя претерпели, умилостивись, Господи, и все наши болезни исцели, тебе, Человеколюбче, молимся. Семь столпов Премудрости Божией и семь светильников ярких Божественного света, Маккавеи премудрые, прежде мучеников величайшие мученики! С ними Бога всего мира молите о спасении почитающих вас. Аминь.

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Владыко Господи святый, в вышних живешь и всевидящим Твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе приклоняются души и тела, тебе молимся, Святое святых, протяни руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом совершенное. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою, милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.