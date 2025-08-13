Близнецы, Лев и Стрелец, энергия этого космического явления способна усилить эмоции, спровоцировать конфликты и вмешаться в планы, пишет LifeStyle24.

Близнецы

Период пика Персеиды может вызвать у Близнецов ощущение хаоса. Они будут рисковать распылиться на десятки дел одновременно и не завершить ни одно из них. Также могут возникнуть недоразумения с близкими, поэтому стоит тщательнее подбирать слова и не обещать того, в чем не уверены.

Лев

Энергия метеорного потока может сделать Львов слишком критичными – как к себе, так и к другим. Это может привести к конфликтам или обидам. В финансовых вопросах есть риск невыгодных трат, так что во время пика Персеиды лучше избегать крупных покупок.

Стрелец

Этому знаку такой период может принести ощущение разочарования в некоторых людях или ситуациях. Стоит рассчитывать на изменение планов в последнюю минуту или на непредсказуемые обстоятельства. Приготовьтесь к быстрой адаптации, чтобы избежать лишнего стресса.

Кому-то звезды прогнозируют бурный роман. Эмоции будут на своем пике.