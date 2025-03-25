Именно поэтому некоторые считают, что нельзя крестить ребенка во время поста. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на слова священника Виктора Возняка, настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила города Любомль.

Интересно Правда или миф: почему нельзя фотографировать спящего ребенка

Почему нельзя крестить ребенка в пост

Для многих верующих Таинство Крещения символизирует духовное рождение человека, которое сопровождается радостью, празднованием и застольем. Однако этот процесс ошибочно ассоциируется с гуляниями, которые запрещены во время соблюдения поста. В связи с тем, что христиане проводят много времени за молитвой и отказываются от повседневных развлечений, люди начинают думать, что запреты распространяются и на решение крестить ребенка. В то же время некоторые священники могут отказать в проведении Таинства во время поста, поскольку считают, что это не лучшее время для праздничных обрядов. Впрочем, не все церковнослужители поддерживают подобное мнение.

Так, по словам священника Виктора Возняка, когда-то пост был даже временем подготовки к крещению. В современном мире верующим разрешается крестить ребенка в любое время.

То, что во время поста нельзя крестить детей – большое заблуждение. На самом деле Таинство Крещения совершается в любое время года, когда есть желание и возможность у родителей. Большинство проводит аналогию с венчанием – в пост нельзя венчаться. Поскольку это время воздержания и духовного развития,

– отметил священник.

Когда нельзя крестить ребенка в 2025 году

Не стоит крестить ребенка во время Страстной недели, которая предшествует Пасхе. Дело в том, что в течение шести дней верующие вспоминают страдания Иисуса Христа, которого распяли на горе Голгофе, поэтому планировать таинство в это время нельзя. В этом году Страстная неделя продлится с 14 по 19 апреля.

Также крещение не проводят в самые большие православные праздники, поскольку священнослужители заняты праздничными богослужениями. Среди таких дней:

Рождество Христово (25 декабря);

Крещение (6 января);

Благовещение (25 марта);

Пасха (20 апреля);

Вознесение Господне (29 мая);

Троица (8 июня).

В то же время христианам не стоит крестить своего ребенка в поминальные дни, ведь те посвящены молитвам за умерших. Вместо этого лучше обратиться к священнику и посоветоваться с ним относительно даты проведения крещения.