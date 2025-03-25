Саме тому дехто вважає, що не можна хрестити дитину під час посту. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на слова священника Віктора Возняка, настоятеля парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль.

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Чому не можна хрестити дитину в піст

Для багатьох вірян Таїнство Хрещення символізує духовне народження людини, яке супроводжується радістю, святкуванням і застіллям. Однак цей процес помилково асоціюється з гуляннями, які заборонені під час дотримання посту. У зв'язку з тим, що християни проводять багато часу за молитвою та відмовляються від повсякденних розваг, люди починають думати, що заборони розповсюджуються і на рішення хрестити дитину. Водночас деякі священники можуть відмовити у проведенні Таїнства під час посту, оскільки вважають, що це не найкращий час для святкових обрядів. Втім, не всі церковнослужителі підтримують подібну думку.

Так, за словами священника Віктора Возняка, колись піст був навіть часом підготовки до хрещення. У сучасному світі вірянам дозволяється хрестити дитину в будь-який час.

Те, що під час посту не можна хрестити дітей – велика омана. Насправді Таїнство Хрещення відбувається в будь-який час року, коли є бажання і можливість у батьків. Більшість проводить аналогію з вінчанням – у піст не можна вінчатися. Оскільки цей час утримання і духовного розвитку,

– зазначив священник.

Коли не можна хрестити дитину у 2025 році

Не варто хрестити дитину під час Страсного тижня, який передує Великодню. Річ у тім, що протягом шести днів віряни згадують страждання Ісуса Христа, якого розіп'яли на горі Голгофі, тому планувати таїнство в цей час не можна. Цьогоріч Страсний тиждень триватиме з 14 по 19 квітня.

Також хрещення не проводять у найбільші православні свята, оскільки священнослужителі зайняті святковими богослужіннями. Серед таких днів:

Різдво Христове (25 грудня);

Водохреще (6 січня);

Благовіщення (25 березня);

Великдень (20 квітня);

Вознесіння Господнє (29 травня);

Трійця (8 червня).

Водночас християнам не варто хрестити свою дитину в поминальні дні, адже ті присвячені молитвам за померлих. Натомість краще звернутися до священника й порадитися з ним стосовно дати проведення хрещення.