Однако для некоторых людей именно понедельник является идеальным моментом для старта, ведь это начало новой недели. Можно ли начинать в этот день делать большие дела – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли начинать с понедельника делать большие дела

В древности наши предки верили, что начинать важные дела именно в этот день – не лучшая идея, ведь все начатое будет сопровождаться неудачами и не принесет желаемого результата. По словам священника Православной церкви Украины, это предрассудок, которого христиане не должны придерживаться. Для Бога все дни одинаковы и благословенны, как заверил Алексей Филюк. Верующим не следует откладывать важные дела на другой день, если это можно сделать в понедельник.

Вчерашний день нам не принадлежит и завтрашний еще не принадлежит. Сегодняшний день стоит использовать с пользой – работайте, молитесь и делайте добрые дела,

– отметил священник ПЦУ.

Можно ли мыть голову в понедельник

Наши предки верили, что мыть голову стоит только в определенные дни. Считалось, что так можно не только избежать неудач и беды, но и привлечь счастье в жизнь. Впрочем, в современном мире большинство людей даже не задумывается о том, когда именно надо мыть голову. Однако существуют поверья, которые предостерегают отказаться от этой процедуры в определенные дни недели.

В древности верили, что волосы имеют в себе силу, которая способна оберегать человека. Поэтому предки ухаживали за ними по-особенному, чтобы не привлечь нечистую силу в дом. Для этого предки любым образом избегали мытья головы в понедельник, потому что могли бы забыть какую-то идею или важную мысль, из-за чего столкнуться с новыми испытаниями. Впрочем, по словам священника Алексея Филюка, заниматься подобными процедурами можно в любой день недели. Личная гигиена не является грехом.