Однак для деяких людей саме понеділок є ідеальним моментом для старту, адже це початок нового тижня. Чи можна починати у цей день робити великі справи – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна починати з понеділка робити великі справи

У давнину наші предки вірили, що починати важливі справи саме в цей день – не найкраща ідея, адже все розпочате супроводжуватиметься невдачами й не принесе бажаного результату. За словами священника Православної церкви України, це забобон, якого християни не мають дотримуватися. Для Бога всі дні однакові та благословенні, як запевнив Олексій Філюк. Вірянам не слід відкладати важливі справи на інший день, якщо це можна зробити у понеділок.

Вчорашній день нам не належить і завтрашній ще не належить. Сьогоднішній день варто використати з користю – працюйте, моліться і робіть добрі справи,

– зауважив священник ПЦУ.

Чи можна мити голову в понеділок

Наші предки вірили, що мити голову варто лише в певні дні. Вважалося, що так можна не тільки уникнути невдач і біди, але й привабити щастя у життя. Втім, у сучасному світі більшість людей навіть не задумується про те, коли саме треба мити голову. Однак існують повір'я, які застерігають відмовитися від цієї процедури в певні дні тижня.

У давнину вірили, що волосся має в собі силу, яка здатна оберігати людину. Тому пращурі доглядали за ним по-особливому, щоб не привабити нечисту силу в будинок. Для цього предки будь-яким чином уникали миття голови в понеділок, бо могли б забути якусь ідею або важливу думку, через що зіткнутися з новими випробуваннями. Втім, за словами священника Олексія Філюка, займатися подібними процедурами можна в будь-який день тижня. Особиста гігієна не є гріхом.