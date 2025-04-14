Уже через несколько дней христиане начнут выпекать куличи, а на выходных будут нести их в церковь. Можно ли святить только верхушки этого праздничного блюда – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на слова Петра Мартынюка, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли святить только верхушку кулича

По словам священника Петра Мартынюка, не существует установленных правил относительно формы или вида кулича. Церковь поддерживает обычаи каждого региона Украины, поэтому самое важное – придерживаться семейных традиций на Пасху и искренне исповедовать христианство. Так, верующим разрешается святить даже часть кулича.

Одни люди могут выпекать кулич, другие – не имеют времени. Поэтому нет разницы, или пасха испечена дома, или приобретена в магазине. Главное, что мы с этим куличом, с верой, молитвой вспоминаем в день праздника светлого Воскресения Господня,

– отметил священник Православной Церкви Украины.

Можно ли святить только верхушки куличей / Фото из инстаграма магазина "Сильпо"

Когда можно печь куличи на Пасху

Лучшими днями для выпекания куличей считаются Чистый четверг и Великая суббота. Наши предки верили, что тогда выпечка приобретает особую силу, поэтому стоит посвятить ей свое внимание именно в это время.

Обычно хозяйки занимаются приготовлением куличей в Чистый четверг. Этот день начинают с уборки дома, а уже потом приступают к выпечке праздничных блюд. Впрочем, если по каким-то причинам люди не успели сделать этого в четверг, то разрешается печь куличи в Великую субботу. Именно в этот день, вечером, большинство украинцев уже несет свои пасхальные корзины в церковь на освящение.