Вже за кілька днів християни почнуть випікати паски, а на вихідних будуть нести їх до церкви. Чи можна святити лише верхівки цієї святкової страви – розповідає LifeStyle24 з посиланням на слова Петра Мартинюка, священника Православної Церкви України.

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Чи можна святити лише верхівку паски

За словами священника Петра Мартинюка, не існує встановлених правил щодо форми чи вигляду паски. Церква підтримує звичаї кожного регіону України, тому найважливіше – дотримуватися родинних традицій на Великдень та щиро сповідати християнство. Так, вірянам дозволяється святити навіть частину паски.

Одні люди можуть випікати паску, інші – не мають часу. Тому немає різниці, чи паска випечена вдома, чи придбана в магазині. Головне, що ми з цією паскою, з вірою, молитвою згадуємо у день свята світлого Воскресіння Господнього,

– зауважив священник Православної Церкви України.

Чи можна святити лише верхівки пасок / Фото з інстаграму магазину "Сільпо"

Коли можна пекти паски на Великдень

Найкращими днями для випікання пасок вважаються Чистий четвер та Велика субота. Наші предки вірили, що тоді випічка набуває особливої сили, тому варто присвятити їй свою увагу саме у цей час.

Зазвичай господині займаються приготуванням пасок у Чистий четвер. Цей день починають з прибирання дому, а вже потім беруться до випікання святкових страв. Втім, якщо з якихось причин люди не встигли зробити цього в четвер, то дозволяється пекти паски у Велику суботу. Саме у цей день, ввечері, більшість українців вже несе свої великодні кошики до церкви на освячення.