Астрологи советуют тщательно выбирать дату свадьбы, ведь положение планет и фазы Луны могут влиять на будущее супругов. Когда нельзя жениться в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

Интересно Когда нельзя венчаться в 2025 году: неблагоприятные даты

Когда нельзя жениться в 2025 году

Обычно пары начинают подготовку к особому дню заранее. Так, влюбленные выбирают дату и месяц, на когда планировать праздник. В древности наши предки старались избегать празднований в период поста, ведь тот считается неблагоприятным для бракосочетания. Дело в том, что в это время действуют определенные пищевые ограничения и запреты на шумные развлечения. Именно поэтому украинцам не рекомендуется справлять свадьбы в Великий пост, который продлится с 3 марта по 19 апреля, в Успенский пост – с 1 по 14 августа – и в Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Более того, верующим не стоит жениться и венчаться в большие церковные праздники, среди которых Крещение (6 января), Вербное воскресенье (13 апреля), Пасха (20 апреля) и Рождество Христово (25 декабря).

Как уверяют астрологи, существует перечень дат 2025 года, в которые лучше не проводить никакие празднования, особенно свадьбы. К этим дням относятся:

Январь – 10, 11, 12, 17, 18, 21.

– 10, 11, 12, 17, 18, 21. Февраль – 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16.

– 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16. Март – 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21.

– 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21. Апрель – 8, 12, 13, 15, 18, 19.

– 8, 12, 13, 15, 18, 19. Май – 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27.

– 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27. Июнь – 6, 7, 13, 14, 17.

– 6, 7, 13, 14, 17. Июль – 4, 6, 11, 13, 15.

– 4, 6, 11, 13, 15. Август – 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19.

– 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19. Сентябрь – 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30.

– 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30. Октябрь – 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31.

– 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31. Ноябрь – 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 13, 28, 29.

– 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 13, 28, 29. Декабрь – 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24.

Когда нельзя жениться в 2025 году / Фото Freepik

Когда в 2025 году можно жениться

Астрологи рекомендуют месяцы и даты, которые связаны с цифрами 2 и 5. Так, супругов избежит несчастья и привлечет только позитив в жизнь. По китайскому календарю, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи, которая символизирует мудрость и трансформацию. Эти качества будут хорошо влиять на брак и притягивать только счастье и благополучие.